2021/06/09 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن منح قروض تصل الى 75 مليون دينار للاطباء بمختلف التخصصات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المصرف قرر منح قروض لشريحة الاطباء بمختلف تخصصاتهم تصل الى 75 مليون دينار".

واضاف ان "قروض الاطباء واطباء الاسنان والبيطريين والصيادلة وغيرها تكون عبر مراحل متفاوتة وشروط محددة وبحسب طالب القرض ورغبته "، مشيرا الى ان "ترويج معاملات القروض تكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يمنح قروضا للاطباء بمختلف التخصصات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يمنح قروضا للاطباء بمختلف التخصصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).