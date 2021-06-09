عمليات البصرة تلقي القبض على 18 مطلوبا للقضاء ومصادرة اسلحة متنوعة

2021/06/09 | 09:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة القبض على ١8 مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة اثنين منهم وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع.وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي بحسب بيان " ان قوة من الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة العمليات تمكنت من إلقاء القبض على خمسة مطلوبين للقضاء اثنين منهم وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب واثنين آخرين حسب المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات والخامس ترويج وبيع المخدرات.واضاف " كما تمكن اللواء٣٦ الآلي من إلقاء القبض على ١٣ مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع.واشار الى ان مناطق الاهوار كانت الهدف الرئيسي للعمليات في البحث عن المطلوبين للقضاء .لافتا الى إن هروب المطلوبين للقضاء من مناطق سكناهم لايعني هروبهم من العقاب والمطاردة القانونية مهما طالت المدة أو قصرت .وتابع " نحن مؤسسة أمنية أمرنا بتنفيذ القانون وفرض الأمن والاستقرار ونقف بمسافة واحدة من الجميع.ودعا قائد عمليات البصرة " رجال الدين وشيوخ العشائر وشرائح المجتمع البصري من الطبقات المثقفة ووسائل الإعلام الى إسناد القوات الأمنية في تسليط الضوء على النتائج السلبية للنزاعات العشائرية ألتي تسببت بإراقة دماء الأبرياء ./انتهى

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