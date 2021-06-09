الرافدين يعلن عن قروض جديدة بقيمة 75 مليون دينار لهذه الشريحة

2021/06/09 | 09:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن قروض لشريحة الاطباء بمختلف تخصصاتهم تصل الى 75 مليون دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “قروض الاطباء واطباء الاسنان والبيطريين والصيادلة وغيرها تكون عبر مراحل متفاوتة وشروط محددة وبحسب طالب القرض ورغبته”.وأضاف ان “ترويج معاملات قروض الاطباء تكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد […]

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