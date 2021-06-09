الرئيس صالح يستقبل السفير الامريكي ويؤكد على ضرورة تخفيف التوترات واللجوء إلى الحوار في حل المسائل العالقة

2021/06/09 | 09:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد كل من رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ضرورة تخفيف التوترات واللجوء إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة.جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين لبحث جوانب التنسيق المشترك وسبل … Readmore

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