الكاظمي يتعهد بالمضي قدماً في طريق الاصلاح ومكافحة الفساد بإلقاء القبض على كبار الفاسدين

2021/06/09 | 09:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمضي في طريق الإصلاح على الرغم من التحديات الكبيرة على حد قوله، مؤكدا أن حكومته تمكنت من إنقاذ العراق ماليا واقتصاديا.وذكر الكاظمي في تصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء أن حكومته وضعت أول خطة … Readmore

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