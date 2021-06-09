بيان من الرافدين حول قروض الـ 75 مليون دينار

2021/06/09 | 09:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مصرف الرافدين ان قروض شريحة الاطباء بمختلف تخصصاتهم تصل الى 75 مليون دينار .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (9 حزيران 2021)، ان "قروض الاطباء واطباء الاسنان والبيطريين والصيادلة وغيرها تكون عبر مراحل متفاوتة وشروط محددة وبحسب طالب القرض ورغبته".

وأضاف البيان ان "ترويج معاملات قروض الاطباء تكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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