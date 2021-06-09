النظام الطائفي السياسي في لبنان منهج تاريخي متخلَّف تأصيل تاريخي، وواقع مرحلي، وآفاق مستقبلية 3/2 - حسن خليل غريب

2021/06/09 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب ثانياً: واقع الطائفية السياسية الراهن، وإشكاليات التفتيت الوطنيتراجع المنهج الوطني وصعود المنهج الطائفي:انطلق الفكر القومي والوطني، منذ بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، وتجسَّد بأحزاب وقوى، لم تعرفها مرحلة الحكم العثماني، بل كانت ممنوعة من النشاط، واستمرَّ زخم تأسيسها باستقطاب المزيد من الحواضن الشعبية، بلغت ذروتها في أوائل السبعينيات من القرن العشرين.وفي المقابل، وبعد انتهاء الحرب ......





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