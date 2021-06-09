2021/06/09 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت أسعار خام البصرة الخفيف، اليوم الأربعاء، ارتفاعا، تزامنا مع صعود أسعار النفط العالمية، بينما سجل سعر خام البصرة الثقيل انخفاضا.وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا الى 72.26 دولارا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط خام البصرة الثقيل وصعود الخفيف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط خام البصرة الثقيل وصعود الخفيف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط خام البصرة الثقيل وصعود الخفيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).