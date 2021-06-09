لص متاجر وامرأة تقتحم المنازل.. الشرطة العراقية تطيح بمنفذيّ سلسلة جرائم

2021/06/09 | 09:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة كربلاء، الاربعاء القبض على أمراة قامت بسرقة ثمان دور سكنية في قضاء الهندية، بالاضافة الى الإطاحة بمتهم أعترف بإرتكابه أثنتي عشر سرقة لمحال تجارية.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 حزيران 2021)، أنه "ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مجال ملاحقة المطلوبين والمتهمين وتعزيز الأمن المجتمعي، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام من القبض على امرأة في قضاء الهندية نتيجة لقيامها بسرقة ثمان دور سكنية في مناطق متفرقة من القضاء".

وأشار البيان الى أنه "بعد أن حصلت بالاونة الاخيرة عدة سرقات لدور سكنية في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء ونظراً لأهمية الحوادث وخطورتها ولما له مساس بأمن وراحة المواطنين وجه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الاجرام في كربلاء وثلة من الضباط والمنتسبين للتحري وجمع المعلومات عن السراق".

وأضاف، "قام فريق العمل بالتحري وجمع المعلومات وقد حامت الشبهات حول متهمة كونها من أرباب السوابق القي القبض عليها واعترفت بقيامها بسرقة ثمان دور سكنية تم من خلالها سرقة أموال ومصوغات ذهبية مختلفة".

وتابع، "هذا وقد صدقت اقوالها ابتدائيا وقضائياً وقرر السيد القاضي توقيفها وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي وإحالتها الى القضاء لتنال جزائها العادل".

وبحسب بيان اخر، فإنه "ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مجال ملاحقة المطلوبين والمتهمين وخلال عملية أمنية ومهنية لأبطال مكافحة إجرام كربلاء استطاعت من خلالها الإطاحة بمتهم أعترف بقيامه أثنتى عشر سرقة لمحال تجارية في عدد من مناطق مدينة كربلاء".

وذكر أنه "بعد أن حصلت بالاونة الاخيرة عدة سرقات لمحال بيع المواد الغذائية في كربلاء ونظراً لأهمية الحادث وجه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل مكون من مدير قسم مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين للتحري وجمع المعلومات عن السراق".

وأضاف، "باشر فريق العمل بالتحري وجمع المعلومات وقد حامت الشبهات بأحد الاشخاص كونه من ارباب السوابق وبعد اخذ الموافقات الاصولية من قبل القضاء فقد تم القبض عليه دونت اقواله واعترف صراحةً قيامه بسرقة اثنى عشر محل معد لبيع المواد الغذائية سرق العديد من الأموال فضلاً عن كارتات تعبئة الموبايل".

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