بالجدول.. تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الخميس

2021/06/09 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادنشرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، جدولاً تبين فيه مواعيد رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الخميس الموافق 2021/6/10.اليكم تفاصيل الجدول ادناه...

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