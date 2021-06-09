ديالى تشهد ارتفاعاً بعدد المصابين بكورونا

2021/06/09 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأربعاء، تسجيل 117 إصابة جديدة فيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة، فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، انه "تم اجراء فحص ١٣٦٠ مسحة جديدة، ظهر منها 117 مسحة موجبة ، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة من الكوادر الطبية، مشيرا الى تسجيل 74 حالة شفاء".

وأضاف، ان "إجمالي الوفيات ٣٣٣ وفاة، في حين كان إجمالي حالات الشفاء ٤٩٥٧٧ حالة اي بنسبة ٩٨٪ من الحالات الكلي ".

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