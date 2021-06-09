ما الذي سيحدث غداً في العراق؟.. تعرف على

2021/06/09 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوممن المتوقع أن تحصل يوم غد الخميس العاشر من حزيران ظاهرة خاتم النار أو الكسوف الحلقي للشمس.

وسترى هذه الظاهرة بحسب المنبئ الجوي صادق عطية في كل من كندا وغرينلاند وروسيا.اما باقي المناطق فهناك فرصة لرؤيته جزئياً في شمال إفريقيا وأوروبا وشمال آسيا ولا يرى في العراق .ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون قطر القمر أصغر من قطر الشمس، مما يحجب معظم ضوء الشمس ويجعل الشمس تبدو مثل الحلقة. ويتفق توقيت هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ.

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