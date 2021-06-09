مسبح الشعب يحتضن بطولة أندية العراق بالسباحة الأولمبية

2021/06/09 | 09:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- حسين عمار أعلن الاتحاد العراقي للسباحة عن اقامة بطولة اندية العراق بالسباحة الاولمبية يوم الجمعة المقبل على مسبح الشعب الاولمبي المغلق وتستمر على مدى يومين . وقال رئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد كبيان في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" الفئات العمرية المشاركة في سباقات البطولة هي فئة 12 سنة فما دون و فئة 13 - 15 سنة وفئة 16 - 18 سنة بالاضافة الى فئة المتقدمين" . وتابع كبيان ان" البطولة تأتي ضمن منهاج الاتحاد للموسم الحالي"، مشيراً إلى أن "الاتحاد هيأ اللجان الخاصة بالبطولة والحكام ووفر كل سبل انجاح البطولة ".واختتم كبيان حديثه قائلا:" نتمنى كل التوفيق والنجاح وتحقيق افضل النتائج للأندية المشاركة في البطولة" .

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