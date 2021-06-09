دخلوا وأطلقوا النار على الجميع.. طالبان تقتل 10 من عمال نزع الألغام في أفغانستان

2021/06/09 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ومسؤول محلي الأربعاء أن حركة طالبان قتلت عشرة عمال لإزالة الألغام في ولاية بغلان بشمال أفغانستان، في أحدث هجوم يهز هذا البلد الذي تمزقه أعمال العنف.

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