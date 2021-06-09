نيمار يقود البرازيل لتحقيق فوز جديد في تصفيات كأس العالم

2021/06/09 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حافظ منتخب البرازيل على سجله المثالي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بعد فوزه اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة على مضيفه باراغواي، بهدفين دون رد.وأحرز النجم نيمار هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة، وأضاف لوكاس باكيتا هدفا في اللحظات الأخيرة (الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع)، لتحقق البرازيل انتصارها السادس على التوالي في […]

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