“سلسة الصراعات” تكتمل في سنجار بصراع مكونات القضاء

2021/06/09 | 09:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذياب غانم – دهوك “فيما ينظر الصحفي احمد خلف (27 عاما) من سطح منزله وسط سنجار الى بقايا المدينة التي دمرها تنظيم داعش في صيف 2014 يراوده شعور بالألم والفخر فنظرة واحدة تجمع قبة لمزار ايزيدي ومنارة لجامع للمسلمين وصليبا على برج كنيسة ومن بعيد مرقد شيعي، لكن الخوف يتلبسه من “خطط هنا لفرض دين …

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