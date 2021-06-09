2021/06/09 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن منح قروض إلى شريحة الأطباء بمختلف تخصصاتهم تصل إلى 75 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف قرر منح قروض تصل الى 75 مليون دينار لشريحة الاطباء لكافة التخصصات”.

واضاف ان “قروض الاطباء واطباء الاسنان والبيطريين والصيادلة وغيرها تكون عبر مراحل متفاوتة وشروط محددة وبحسب طالب القرض ورغبته”، مشيرا الى ان “ترويج معاملات القروض تكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن منح قروض تصل الى 75 مليوم لاطباء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن منح قروض تصل الى 75 مليوم لاطباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).