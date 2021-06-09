محمود عثمان يؤكد لـ/نينا/ وجود عقبات سياسية تحول دون تنفيذ الاتفاقيات بين بغداد واربيل /موسع

2021/06/09 | 09:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد السياسي المستقل محمود عثمان وجود عقبات سياسية تحول دون تنفيذ الاتفاقيات بين بغداد واربيل ، مشيرا الى عدم وجود تقدم بشأن المباحثات لحل المشاكل بين الاقليم والمركز وخاصة بتنفيذ حصة الاقليم من الموازنة".وقال عثمان في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان المباحثات بين الاقليم والمركز افضت عن ابرام اتفاقات فقط بارسال وفود فنية ومالية متبادلة من وزارتي المالية والنفط في الحكومتين الاتحادية والاقليم قبل الشروع بتنفيذ فقرة حصة الاقليم من الموازنة .واوضح " ان الوفد الكردي زار بغداد 19 مرة لايجاد حلول للمشاكل ، ولكن دون جدوى ، وهذا الامر ادى الى يأس المواطنين في الاقليم من تنفيذ الموازنة ، لافتا الى ان اي اتفاق بين الحكومتين الاتحادية والمركز لم تنفذ الى الان ".ولفت عثمان الى وجود عقبات سياسية تحول دون تنفيذ الاتفاقيات بين بغداد واربيل ، وهذا العقبات هي من بعض الكتل السياسية ، وليس من الحكومة لانها ضعيفة ، وليس بيدها قرار ، لذا فان الحل بيد الكتل السياسية وليس بيد الحكومة الاتحادية "./انتهى9

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