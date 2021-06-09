في ضيافة تربية الرصافة الثانية ببغداد .. وزير الخارجية البريطاني يتفقد نتائج برنامج

2021/06/09 | 09:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استقبل مدير عام تربية بغداد الرصافة الثانية قاسم العكيلي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب .وبينت المديرية في بيان لها ،ان " الغرض من الزيارة هو الاطلاع على خطوات برنامج بناء القدرات في التعليم المنفذ من قبل المجلس الثقافي البريطاني ، والذي لعب دورًا حاسمًا في تغيير دور المدرسة لرفع أداء المعلمين من خلال تفاعلهم مع التلاميذ لتشجيع التنمية الذاتية .من جانبه اعرب وزير الخارجية البريطاني عن عميق سعادته للنتائج المتحققة جراء برنامج بناء القدرات في التعليم ، لِما له من أثر ايجابي انعكس على العملية التربوية والتعليمية في العراق .يذكر ان البرنامج يهدف إلى تحسين جودة نظام التعليم في العراق وتسهيل الوصول إليه ، فهو يعزز القدرة المؤسسية لإدارة التعليم على المستوى المركزي والمحلي./انتهى8

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