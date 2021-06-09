2021/06/09 | 09:59 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 9 يونيو 2021 | 09:43 صباحاً

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القبض على سارقة الدور في الهندية

ألقت مفارز قسم مكافحة الإجرام في شرطة كربلاء من القبض امرأة في قضاء الهندية متهمة بسرقة عدة دور في مناطق متفرقة من القضاء.



وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة انه "وبعد أن حصلت في الآونة الاخيرة عدة سرقات لدور سكنية في قضاء الهندية ونظراً لأهمية الحوادث وخطورتها ولما له مساس بأمن وراحة المواطنين وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الاجرام في كربلاء وثلة من الضباط والمنتسبين للتحري وجمع المعلومات عن السراق".



وأضاف البيان "قام فريق العمل بالتحري وجمع المعلومات وقد حامت الشبهات حول متهمة كونها من أرباب السوابق القي القبض عليها واعترفت بقيامها بسرقة ثمان دور سكنية تم من خلالها سرقة أموال ومصوغات ذهبية مختلفة".



وأشار البيان الى "تصديق أقوال المتهمة ابتدائيا وقضائياً وقرر القاضي توقيفها وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي وإحالتها الى القضاء لتنال جزائها العادل".

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