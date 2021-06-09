2021/06/09 | 09:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت وكالة ارمين برس والراديو الوطني في ارمينيا وفي اطار الانشطة الخاصة باليوم العالمي للطفل، وبدعم من مركز ثقافة الاقليات في ارمينيا التابعة لمكتب رئيس الوزراء، اقام مسابقة ثقافية لتبادل التراث الوطني بين المكونات المختلفة، شارك فيها 11 طفلا بينهم نيكولاي محويات وهو كوردي يسكن في العاصمة يريفان.

المسابقة تتضمن تقديم قصص عن ملاحم الشعوب، حيث شاركت 15 قصة للشعب الروسي، الاوكراني، البولندي، البيلاروسي، الايزيدي، الكوردي، والارمني، وقدمت القصص من قبل اطفال من هذه الشعوب.

الطفل نيكولاي محويان البالغ من العمر 9 اعوام وهو طفل كوردي من سكنة العاصمة الارمينية يريفان، شارك في المسابقة بقراءة قصة ملحمية من التراث الكوردي.

وتقول ليانا محويان والدة الطفل نيكولاي لـ PUKmedia، دائما نعمل للمحافظة على اللغة والتراث الكوردي وان ننقلها لاطفالنا، حتى تعرف شعوب المنطقة اننا ككورد لدينا ثرات وادب وثقافة، مشيرا الى انها تعتز بمشاركة ابنها بقراءة قصة من التراث الكوردي باللغة الارمينية وفي الاذاعة الوطنية.

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفل كوردي يشارك في مسابقة للقصص في ارمينيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفل كوردي يشارك في مسابقة للقصص في ارمينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).