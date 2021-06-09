علاوي يحذر من سطوة السلاح المنفلت داعياً الى ضرورة الكشف عن الجناة المتورطين بجرائم الاغتيال

2021/06/09 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي من سطوة السلاح المنفلت على العراق ودول أخرى، داعيا الى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المتورطين بجرائم الاغتيال.وقال علاوي في تغريدة على تويتر، إنه من مصلحة العراق والدول الاخرى عدم الاستغناء عن … Readmore

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