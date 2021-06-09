تأسيس منتدى للأدب النسوي في محافظة كربلاء المقدسة

2021/06/09 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في

كربلاء المقدسة سلام محمد البناي عن

تأسيس منتدى للأدب النسوي ليكون رافدا

من روافد الأدب في المحافظة .

وقال البناي لوكالة نون الخبرية "ان

تأسيس المنتدى جاء حرصا من ا

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