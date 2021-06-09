بشائر ارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية تتحقق.. الشبكة الوطنية على موعد مع 4.5 غيغا واط إضافية

2021/06/09 | 11:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بدأت البشائر بتحقق انتاج متصاعد من الطاقة الكهربائية تظهر بشكل واضح ويبعث الامال، فبينما ستحصل الشبكة الوطنية على نحو نصف غيغا واط من محطة كهربائية خاصة لتوفير الطاقة لحقل الزبير، اطلقت الوزارة بشرى بشأن معاودة اطلاق الغاز الايراني ماسيسمح بتوفير 4 الاف ميغا واط اضافية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إنه “تم انجاز نسباً متقدمة في أعمال إعادة التأهيل والصيانة للوحدات ونصب المحطات الثانوية والتحويلية”، معرباً عن “أمل الوزارة بأن تكون ساعات التجهيز في الأيام المقبلة”.

وأضاف أن “الأيام الماضية شهدت مباحثات معمَّقة بين المسؤولين في الوزارة والجانب الإيراني لجدولة الديون ومعاودة الأخير ضخّ الغاز باتجاه العراق وفق الكميات التي كانت عليها في السابق”.



مبيناً أن “الكميات تصل إلى 70 مليون متر مكعب قياسي يومياً ليتسنى إدخال طاقة إضافية للمنظومة تصل إلى 4 آلاف ميغاواط، ما يسهم بزيادة ساعات التجهيز للمواطنين لاسيما أنَّ حجم الإنتاج الحالي يقارب 18 الف ميغاواط”.

من جانب اخر، أعلنت وزارة النفط إدخال محطة حقل الزبير الكهربائية بطاقة 700 ميغاواط لسد حاجة الحقل ورفد المنظومة الوطنية بطاقة تصل الى 400 ميغاواط، بينما أكدت تنفيذ مشروع الخطوط الناقلة للكهرباء والمزودة لحقلي الصبة واللحيس بالطاقة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط في تصريح للصحفية الرسمية، إن “فكرة إنشاء محطة حقل الزبير النفطي انطلقت منذ شهر آذار عام 2014 وتم توقيع عقد بين شركة (جنرال إليكتريك) الأميركية وشركة (نفط البصرة) المتمثلة بهيئة تشغيل حقل الزبير وبإشراف شركة (إيمي) الإيطالية المشغل الرئيس للحقل النفطي العملاق لإنشاء محطة توليد طاقة متكاملة بطاقة إنتاجية تصل الى 700 ميغاواط”.

وأضاف أن “الشركة المنفذة باشرت الأعمال نهاية عام 2016 وخلال مدة 27 شهرا من العمل المتواصل أنجزت هذا المشروع العملاق الذي يعد من أهم مشاريع البنى التحتية لمحافظة البصرة”، منوهاً بأن “إنشاء هذا المشروع سيسهم بسد الحاجة الفعلية لحقل الزبير النفطي من الكهرباء وتحويل الفائض الى شبكة الكهرباء الوطني من خلال خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي تم إنشاؤها مع المحطة حيث ستوفر طاقة تصل الى 400 ميغاواط الى الشبكة الوطنية”.

وبين أن “محطة توليد الطاقة تتألف من مولدات توربينية غازية وتتكون من أربع وحدات تعمل بنظام ثلاثة توربينات عاملة وتوربين احتياط، اثنان من التوربينات ثنائية الوقود تعتمد على الغاز وزيت الغاز للتشغيل وكل توربين قادر على توليد طاقة أقصاها 175 ميغاواط في الظروف المثالية، أي أن الطاقة الإجمالية للمحطة ستفوق الـ 700 ميغاواط، في حين ستكون طاقة التوربين الواحد 125 في الظرف الطبيعي حيث ستنتج 319 ميغاواط كأقل قدرة.

وأكد المصدر أن “المحطة تحتوي أنظمة مساندة لعمل التوربينات صممت وجهزت وتم إنشاؤها بحسب أعلى المواصفات وأحدث التقنيات العالمية وذلك لضمان خدمة مستمرة وبأقل الكلف لأعمال الصيانة بمدة عمل تفوق الـ 25 عام، ويتكون المشروع من منشآت أخرى تتمثل بإنشاء 5 محطات كهربائية ثانوية وترتبط هذه المحطات بالمحطة الرئيسة عبر خطوط لنقل الطاقة الهوائية ذات الجهد العالي 123 (كي في) ممتدة على طول الحقل من خلال أبراج نقل طاقة ذات مواصفات عالمية”.

وشدد على أن “إنجاز هذا المشروع العملاق يعد أحد أهم الالتزامات التي نفذتها شركة (إيمي) الايطالية المشغل الرئيس لحقل الزبير النفطي لتخفيف الضغط عن الكهرباء الوطنية وتزويدها بقدرات إضافية عبر هذه المحطة العملاقة”.

في السياق ذاته، أعلنت شركة المشاريع النفطية عن تنفيذ ملاكاتها مشروع الخطوط الناقلة للكهرباء والمزودة لحقلي الصبة واللحيس بالطاقة والذي يعد من المشاريع الحيوية والمكملة للحقلين بالتوقيت المحدد وضمن المواصفات المعتمدة، حيث دأبت ملاكات المشاريع النفطية متمثلة بتشكيلها الجغرافي في هيئة مشاريع بغداد على إنجاز المراحل الأخيرة للمشروع الذي من شأنه تأمين الطاقة الكهربائية للحقلين المذكورين، وبمقدار (KV132) مع خطوط نقل الطاقة الكهربائية المغذية لمحطة الصبة المركزي بطول (4) كم مع خطوط (KV 33) لحقل الصبة الشمالي بطول (13) كم لكل خط مع خطوط نقل الطاقة (KV 33) المغذية لحقل اللحيس بطول (33) كم لكل خط باجمالي نحو 100 كم لجميع الخطوط المغذية لحقلي الصبة واللحيس

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