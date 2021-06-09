2021/06/09 | 11:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الصينية تنشر تفاصيل اتفاق اعمار مطار الناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الصينية تنشر تفاصيل اتفاق اعمار مطار الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).