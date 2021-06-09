روحاني: واشنطن شنت حربا اقتصادية على إيران لم يشهد لها العالم مثيلا

2021/06/09 | 11:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن أمريكا شنت خلال السنوات الثلاث الماضية حربا اقتصادية على إيران لم يشهد لها العالم مثيلا، لافتا إلى أن الاتفاق النووي هو المسار الوحيد الذي سيؤدي إلى رفع العقوبات عن بلاده.وقال روحاني، في كلمة متلفزة، “منعنا وقوع حرب على إيران، وتم إلغاء القرارات التي فرضت […]

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