امرأة تقتل زوجها رميا بالرصاص في بغداد

2021/06/09 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، تفاصيل قتل إمرأة لزوجها في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الشعب تمكنت من القاء القبض على زوجة مع عشيقها بعد قيامهما بالاشتراك مع الاخير وتحريض منه على قتل زوجها وجلب سلاح مسدس لها لتنفيذ العملية".

واضافت ان "هذه العملية تاتي بعد هروب المتهمة من دارها لثلاثة ايام وتوفر شكوك حولها"، مشيرة الى انه "بعد بذل الجهود والتحري عنها وجمع المعلومات ومقاطعتها مع خلية الصقور واستخبارات الشعب، تم التوصل الى مكان تواجدها".

واكدت المديرية، انه "بعد اخذ الموافقات الرسمية تم القبض عليها وبرفقتها المتهم الآخر، حيث اعترفا صراحة اثناء التحقيق بقيامهما بالتخطيط لقتل المجنى عليه وجلب سلاح الجريمة المسدس من قبل المتهم العشيق واعطائه للزوجة المتهمة لتقوم بأطلاق النار على زوجها من الخلف بينما كانوا يحتسون الخمر سويه داخل عجلة وتوقفهم في منطقة نائية على طريق سريع القناة".

وتابعت انه "تم تدوين أقوال المتهمين بالأعتراف وتصديقها قضائيا امام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة ( ٤٠٦ /قانون العقوبات ) على ذمة القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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