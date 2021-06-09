قائمة بأسعار الانترنت ودقائق الاتصال بالهاتف الأرضي ضمن مشروع الكيبل الضوئي.. نداء لسكان الكرخ وأماكن شراء الخطوط

2021/06/09 | 11:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تقترب وزارة الاتصالات من تشغيل الشبكة الضوئية في بغداد، بينما حددت اسعار المكالمات والاشتراك بخطوط الانترنت عبرها .

وقال مسؤول قسم العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ناطق احمد ابراهيم، ان “الشركة حددت اسعار الاشتراك لخطوط النت، بواقع 35 ألف دينار للخط البرونزي، و40 ألفا للخط الفضي، و50 ألفا للذهبي، والسعر ذاته لخط (الجوستك) والخاص بالالعاب، بينما بلغ اشتراك خط البلاتينيوم 65 ألف دينار”.

واضاف ان “سعر الدقيقة الواحدة عبر الشبكة الضوئية، حدد بخمسة دنانير من خط ارضي الى نظيره داخل المحافظة الواحدة، و15 دينارا اذا كان الى محافظة اخرى، و50 دينارا اذا كان الى خط موبايل”، كاشفا عن “تحديد مركز خاص لتلقي اتصالات الراغبين بشراء الخطوط خاصة في جانب الكرخ”.

وكانت الوزارة قد اعلنت في الـ 14 من تشرين الاول الماضي، عن ان الخطوط الضوئية الجديدة لن تنحصر خدماتها بالانترنت بالمواصفات العالية، بل ستؤمن اتصالات الهاتف الأرضي وجميع التطبيقات الحديثة وخدمات التلفزيون والقنوات الرياضية والاخرى مدفوعة الثمن وبأسعار معقولة.

وذكر ابراهيم ان “خدمة الانترنت التي ستتاح عبر الشبكة الضوئية ستتمتع بسعات مخصصة ذات استقرارية عالية، الى جانب خدمة الاتصال الصوتي التي انفردت الوزارة بها من خلال هذا المشروع”، عادا اياه “من اهم المشاريع الحيوية ذات الارتباط بحياة المواطن اليومية المؤمل تشغيلها بعد اكمال الاعمال الفنية والهندسية للخطوط ببعض المناطق”.

ودعا في السياق ذاته بعض المحلات السكنية التابعة لمناطق: الجهاد والغزالية والجامعة والعدل والخضراء والحرية وابو دشير والكاظمية والشعلة والمواصلات والمعالف، الى “شراء الخطوط عبر المراكز الخاصة في جانب الكرخ”.

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