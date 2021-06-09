2021/06/09 | 11:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في الأسواق المحلية ليوم الاربعاء، (9 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين.





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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 150,250

سعر شراء الدولار ⬅️ 149,250

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,300,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,76 دولار

100 باوند ⬅️ 141,69 دولار

100 دولار ⬅️ 859,11 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1891,22 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 72,48 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 70,32 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر الدولار والعملات العالمية في البورصة العراقية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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