2021/06/09 | 11:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقدام رئيس مجلس محافظة صلاح الـدين و15 عضواً بقضيَّة إعادة موجودات المركز الخبري الوطني.

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