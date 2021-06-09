سائرون تحسم الجدل حول مصير التغييرات الوزارية في الحكومة

2021/06/09 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حسم تحالف سائرون، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن وجود تغييرات حكومية مرتقبة، فيما أكد عدم وجود استجوابات في داخل المجلس للوزراء.

وقال عضو التحالف علي غلام في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "مجلس النواب منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم وحصول تغييرات حكومية في الفترة المقبلة امر مستبعد"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب معطلا وبإرادة بعض الكتل السياسية ولهذا السبب لن يحصل اي تغيير حكومي".

وأضاف أن "البرلمان صوت خلال جلسة حضرها 255 نائبا من أصل 329 لصالح تأييد المنهاج الحكومي لحكومة الكاظمي الذي أدى رفقة أعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس".

وأوضح أن "استجوابات الوزراء في مجلس النواب هي الاخرى، لم تمض رغم جمع التواقيع في هيئة الرئاسة، بسبب ان الكتل السياسية الكبيرة هي التي ترفض ذلك".

وكان عدد من النواب قد أعلنوا في وقت سابق عن تغييرات وزارية مرتقبة في حكومة الكاظمي تطال خمسة وزراء.

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