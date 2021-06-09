حملة الشهادات العليا يغلقون الباب الرئيسي لمبنى المحافظة للمطالبة بتعيينهم

2021/06/09 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانيةافاد مراسلنا في الديوانية، اليوم الأربعاء، باقدام حملة الشهادات العليا على إغلاق الباب الرئيسي لمبنى المحافظة للمطالبة بتعيينهم.وقال مراسلنا، إن العديد من حملة الشهادات العليا في الديوانية اغلقوا اليوم، الباب الرئيسي لمبنى المحافظة للمطالبة بتطبيق قانون تعيين حملة الشهادات العليا وتخصيص درجات وظيفية لهم ضمن درجات الوزارات والدوائر الحكومية.

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