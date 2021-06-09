انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش في حوض الوقف بديالى

2021/06/09 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني في ديالى، اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "مفارز قتالية من 4 افواج طوارئ بالإضافة الى قوة اسناد محلية من الشرطة بدأت عملية عسكرية واسعة من محوريين في بساتين حوض الوقف ضمن قرى المخيسة وشيخي وابو كرمة قرب ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا داعش ".

واضاف أن "العملية هي الاولى من نوعها منذ اكثر من شهر في هذا القاطع وتأني في اطار تعقب عدة اهداف في عمق البساتين من اجل تأمينها ومنع وجود اي مضافات لداعش خاصة وان المناطق معقدة جدا من ناحية التضاريس".

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