في كربلاء.. القبض على سارقة الدور

2021/06/09 | 11:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألقت مفارز قسم مكافحة الإجرام في شرطة كربلاء من القبض امرأة في قضاء الهندية متهمة بسرقة عدة دور في مناطق متفرقة من القضاء.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة انه “وبعد أن حصلت في الآونة الاخيرة عدة سرقات لدور سكنية في قضاء الهندية ونظراً لأهمية الحوادث وخطورتها ولما له مساس بأمن وراحة المواطنين وجه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في كربلاء..



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