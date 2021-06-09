2021/06/09 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت كتلة سائرون في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، من محاولات جديدة للاقتراض، بعد تصريح للبنك الدولي الذي ابدى فيه استعداده لإقراض الحكومة العراقية.ودعا عضو الكتلة، النائب سلام الشمري، في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تصريح البنك الدولي..



سائرون تحذر من الاقتراض مجددا المركز الخبري الوطني.

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