شمول اكثر من / 200 / عائلة نازحة بسلات غذائية وصحية في ديالى

2021/06/09 | 11:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في ديالى عن شمول اكثر من /200 / عائلة نازحة بالمساعدات الانسانية .وقالت أبتهال الدايني مديرة الدائرة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الفرق الميدانية وزعت المساعدات الانسانية ل / 233 / عائلة نازحة وعائدة من النزوح القسري الى منازلها في حي المطار شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة .واضاف ان الدائرة تعمل وفق خطة وزارة الهجرة والمهجرين وضمن البرنامج الحكومي لدعم الأسر النازحة والعائدة الى مناطقها المحررة في المحافظة ./انتهى

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