 النزاهـة: استقدام رئيس مجـلـس محافظـة صـلاح الـدين و(15) عضواً في قضيَّة إعادة موجودات/ موسع

2021/06/09 | 11:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استـقدامٍ بحقِّ رئـيس وأعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٢٩/ ٢) من قانون العقوبات العراقي.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة : ان محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين اصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من رئيس مجلس المحافظة و(15) من أعضائه، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة قضيَّة الامتناع من إعادة العجلات التي بذمَّتهم بعد انتهاء مُدَّة عملهم في مجلس المحافظة.وتابعت الدائرة : أنَّ الأمر شمل أيضاً ثلاثة رؤساء مجالس محليَّةٍ في ناحية يثرب وتكريت والدجيل، وعضو مجلسٍ محليٍّ في بلد، إضافةً إلى مُوظَّفٍ قانونيٍّ، على خلفيَّة التهمة والمادَّة القانونيَّـة ذاتها.وكانت الهيئة قد أعلنت في السابع من حزيران الجاري أن إجراءاتها أفضت في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، منها بحق رئيس وأعضاء مجلس المحافظة.إذ يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة، ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلد"./انتهى9

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