اسعار النفط تعاود الارتفاع مجددا

2021/06/09 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الأربعاء، بفعل مؤشرات على الطلب القوي على الوقود في الاقتصادات الغربية، بينما تلاشت احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية حيث قالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن العقوبات المفروضة على طهران من غير المرجح أن تُرفع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.59 دولارا للبرميل الساعة 0520 بتوقيت غرينتش وارتفعت في وقت سابق إلى 72.83 دولارا ، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو 2019.



وصعد برنت واحدا بالمئة يوم الثلاثاء.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتًا ، أو 0.5٪ ، إلى 70.44 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها إلى 70.62 دولارًا ، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر 2018.



وصعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 1.2٪ يوم الثلاثاء.

وقالت مارجريت يانغ ، الخبيرة الإستراتيجية في DailyFX ومقرها سنغافورة: "يبدو أن تحسن توقعات الطلب يعزز أسعار النفط الخام ، حيث يستمر إطلاق اللقاح الناجح وموسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا في دعم الطلب على الوقود".

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