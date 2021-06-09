اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في الاسواق المحلية

2021/06/09 | 11:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في الأسواق المحلية ليوم الاربعاء، (9 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين.سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار⬅️ 150,250 سعر شراء الدولار⬅️ 149,250 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد 100 دولار ⬅️2,300,000 تومان تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية […]

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