أميركا تسجل أول إصابة بفيروس “هانتا” القاتل

2021/06/09 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت ولاية ميشيغان الأميركية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “هانتا”، وهو مرض تنفسي قاتل يصيب البشر من خلال ملامسة القوارض المصابة.

وذكر مسؤولو الصحة في ميشيغان أن امرأة في مقاطعة واشتناو أدخلت إلى المستشفى، وهي تعاني مرضا رئويا خطيرا تبين أنه فيروس هانتا.

ورجح هؤلاء بأن تكون السيدة قد أصيبت بهذا الفيروس عندما كانت تنظف مسكنا غير مأهول يحتوي على علامات تظهر إصابة قوارض بالفيروس.

وتجدر الإشارة إلى انه منذ كانون الثاني يناير ألفين وسبعة عشر وحتى الآن، تم الإبلاغ عن سبع مئةٍ وثمانٍ وعشرين حالة إصابة بهذا الفيروس في الولايات المتحدة.

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