بعد تبني الكونغرس مشروع القانون حول الابتكار.. بكين تتهم واشنطن بجنون العظمة

2021/06/09 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت بكين واشنطن بالمبالغة فيما تسميه “التهديد الصيني” بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي نصا “تاريخيا” لمواجهة الصين بشأن قضية الابتكار التكنولوجي.

لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني ذكرت أن القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ الأميركي والخاص لمواجهة الصين بشأن قضية الابتكار التكنولوجي يكشف جنون العظمة لدى الولايات المتحدة حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة.

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