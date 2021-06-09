2021/06/09 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البنك الدولي، أن العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال الالتزام بالورقة البيضاء الإصلاحية، إلا أنه ما زال يواجه أزمات اقتصادية، مبديا استعداده للاستجابة لأي طلب تقدمه الحكومة العراقية بشأن القروض.

وقال ممثل البنك في بغداد رمزي نعمان، إن البنك الدولي جاهز لمساعدة العراق إذا ما طلبت منا الحكومة العراقية ذلك، إذ إن الحكومة حتى الآن لديها خططها المالية والاقتصادية، وأن البنك الدولي يعمل مع الحكومة العراقية على مشروع جديد لتعزيز اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا، وهذا ما طلبته الحكومة في هذا السياق، وهو لا يأتي ضمن المحفظة التي يمتلكها العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي: العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي من خلال الالتزام بالورقة البيضاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي: العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي من خلال الالتزام بالورقة البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).