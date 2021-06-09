2021/06/09 | 11:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني اهمية الزيارة التي يقوم بها بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت النائبة ديلان غفور في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان زيارة بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني تأتي لتعزيز وادامة العلاقات بين الحكومة الاتحادية والاتحاد الوطني، مشيرة الى ان "الاتحاد الوطني له دور كبير في الساحة السياسية في العراق وهذه الزيارة تأتي لبحث موضوع الانتخابات المبكرة والملفات العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الوطني والكتل السياسية المختلفة"، لافتة الى ان "الوفد التقى بالعديد من الكتل السياسية كما والتقى سفراء عدد من الدول وقادة ومسؤولين على مستوى رفيع، وبحث عدة مواضيع اهمها الانتخابات والملفات العالقة بين الاقليم وبغداد".

واضافت النائبة ديلان غفور ان "الاتحاد الوطني دائما له دور كبير في حل المشكلات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ونحن دائما مع التوجه الى بغداد لحل المشكلات بين الحكومتين، ومع ايجاد الحلول لهذه المشكلات وكان لنا دور دائما في وضع الحلول لهذه المشكلات".

يذكر ان بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يرأس وفدا رفيعا للاتحاد الوطني يزور العاصمة الاتحادية بغداد، حيث يلتقي قادة الكتل السياسية المختلفة لبحث الملفات العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية وعدد آخر من الملفات.

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديلان غفور: زيارة بافل طالباني الى بغداد تأتي لتعزيز العلاقات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديلان غفور: زيارة بافل طالباني الى بغداد تأتي لتعزيز العلاقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).