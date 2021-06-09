2021/06/09 | 11:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأربعاء 9 يونيو 2021 | 11:03 صباحاً

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الكناني:الفساد وغياب الخطط الحكومية وراء ارتفاع نسب الفقر في العراق

أكد النائب عن كتلة الصادقون احمد الكناني، الأربعاء، ان الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الخطط الحكومية وراء ارتفاع نسب الفقر في البلاد.



وقال الكناني، في بيان، إن "رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية على شريحة الفقراء والكادحين".



وأضاف أن "الفقر في العراق ناجم عن سوء إدارة موارد البلاد، وغياب الرؤية الحقيقية إضافة لتعمد هدر حقوق المواطن"، موضحا أن "الارتفاع الكبير بمعدلات الفقر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تدمير المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى رفع سعر صرف الدولار".

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