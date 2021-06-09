البنك الدولي يبدي استعداده لاقراض الحكومة العراقية مجددا

2021/06/09 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد البنك الدولي، الاربعاء، استعداده للاستجابة لأي طلب تقدمه الحكومة العراقية بشأن القروض بالرغم من أنها "لم تطلب قرضاً حتى الآن".

وقال ممثل البنك في بغداد رمزي نعمان في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال الالتزام بالورقة البيضاء الاصلاحية، إلا أنه ما زال يواجه أزمات اقتصادية".

وأضاف نعمان، أن "البنك الدولي جاهز لمساعدة العراق إذا ما طلبت منا الحكومة العراقية ذلك، إذ إن الحكومة حتى الآن لديها خططها المالية والاقتصادية، وان البنك الدولي يعمل مع الحكومة العراقية على مشروع جديد لتعزيز اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا، وهذا ما طلبته الحكومة في هذا السياق، وهو لا يأتي ضمن المحفظة التي يمتلكها العراق".

واشار الى، أن "الحكومة العراقية لم تطلب حتى الآن قرضاً من البنك الدولي، ونحن لدينا كل الجهوزية ومنفتحون للحوار المباشر وجاهزون في أي لحظة للتعاون، كوننا شركاء مؤتمنين مع العراق ويهمنا دعم العراق في مسيرة الاستقرار".

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