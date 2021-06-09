شرطة كربلاء تكشف تفاصيل قضية تسليب عجلة مواطن والقبض على المنفذين بعملية أمنية محكمة

2021/06/09 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في

كربلاء من القبض على متهمين أثنين

لقيامهما بتسليب عجلة أحد المواطنين

وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء حصلت

وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم:

بعد ان أستخبر قسم مكافحة ا

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