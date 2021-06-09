قروض لفئات جديدة تصل لـ75 مليون دينار

2021/06/09 | 11:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن قروض لشريحة الاطباء بمختلف تخصصاتهم تصل الى 75 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “قروض الاطباء واطباء الاسنان والبيطريين والصيادلة وغيرها تكون عبر مراحل متفاوتة وشروط محددة وبحسب طالب القرض ورغبته”.

وأضاف ان “ترويج معاملات قروض الاطباء تكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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