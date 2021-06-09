اعادة بناء مخيم شاريا وتعويض المتضررين

2021/06/09 | 12:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، يوم الاربعاء، احتراق 288 خيمة جراء بمخيم شاريا للنازحين، لافتة الى ان الجهود مستمرة لاعادة بناء المخيم.

واندلع حريق بعد ظهر الجمعة 2021/6/4 بمخيم شاريا للنازحين من المكون الايزيدي ما اسفر عن خسائر مادية كبيرة دون تسجيل خسائر بشرية .

وقالت الدكتورة بسمة محمد مصطفى عضو مجلس المفوضين لـPUKmedia: ان زيارة مخيم شاريا للنازحين تأتي للاطلاع عن كثب للاوضاع فيها، موضحة، ان 288 خيمة احترقت جراء ماس كهربائي.

واضافت: ان حملة للتبرعات تتواصل لتعويض العوائل المتضررة في المخيم، مشيرة الى ان حجم الاضرار بلغ 100|%.

وبينت ان منحة وزارة الهجرة والمهجرين للعوائل المتضررة والبالغة 500 الف دينار لم تصرف لحد الان، لافتة الى ان الجهود مستمرة لبناء المخيم، بمواد البناء بدل الخيم، لتسهيل عودة النازحين اليه، بتوفير محولات كهربائية، لسد النقص في المحولات.

واكدت ان المفوضية تعمل لايصال جميع طلبات النازحين بمخيم شاريا الى الجهات المعنية بغرض تأمينها.

PUKmedia خاص

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