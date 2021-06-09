القبض على ارهابي غربي كربلاء

2021/06/09 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع العراقية انها القت

القبض على إرهابي في ناحية النخيب غربي

كربلاء

ونقلت الوزارة في بيان لها اليوم

الاربعاء حصلت وكالة نون الخبرية عليه

ان أبطال قيادة عمليات كربلاء المقدسة

تمكنت أثنا

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