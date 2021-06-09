اتلاف مواد غذائية صلبة تجاوزت الـ ( 78 ) طن وأكثر من ( 26 ) ألف لتر من المواد السائٔلة في كربلاء

2021/06/09 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم

الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء

المُقدسَة ، الدكتور كرار جواد العباسي

، إن " فرقنا الرقابية الصحية ، في قسم

الصحة العامة ونظيراتها في قي القطاعات

( المركز ، الحر ،

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